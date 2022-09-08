Çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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Çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

08.09.2022 11:26

Antalya'nın merkez Kepez ilçesinde belediyenin çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'nın merkez Kepez ilçesinde belediyenin çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 09.30 sırasında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 ATC 807 plakalı motosikletiyle cadde üzerinde seyir halinde bulunan 39 yaşındaki Okan Şahin, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada Faruk M. (28) idaresindeki 07 BBJ 288 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cadde araç trafiğine kapatılırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Okan Şahin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahin'in kamyonun altındaki motosikleti ve ön taraftaki kaskı görevliler tarafından yol kenarına kaldırıldı. Temizlik işçilerimin büyün üzüntü yaşadığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Okan Şahin, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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