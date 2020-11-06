Antalya'nın Mobil Aşevi İzmir'de hizmete devam ediyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de depremzedelerin yanında olmaya, yaralarını sarmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Aşevi, Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde yer alan çadır yerleşim alanında sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem felaketi sonrası bütün imkanlarını seferber etti. Deprem sonrası yaklaşık 1 buçuk saat içinde arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine sevk eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, ayrıca depremzedelerin yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere 5 bin kişilik sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip Mobil Aşevini de bölgeye gönderdi. Aşevi Tırı, bir haftadır ihtiyaca göre belirlenen noktalarda vatandaşa sıcak yemek çıkarmaya devam ediyor.

Mobil aşevi çadır yerleşkesinde

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Şerafettin Sayar'ın koordinesinde hizmet veren Mobil Aşevi, son olarak Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'nde yer alan çadır yerleşkesinde afetzedelerin yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. 5 bin kişi kapasiteli Mobil Aşevi, depremzedelere öğlen ve akşam olmak üzere her öğünde biner kişilik 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulunuyor. Afetzedelere sıcak yemek dağıtımları Antalya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Bayraklı Belediyesiyle koordineli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Soba ve battaniye gönderildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesine yardım araçları sevk etmeye devam ediyor. Havaların soğumasıyla depremzedelere soba, battaniye ile gıda kolisi, hijyen malzemeleri, dezenfektan, çocuklar için diş macunu ve diş fırçası gönderildi. - ANTALYA