Antalya'da hayvan zehirlenmelerine ilişkin belediyeden suç duyurusu - Son Dakika
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Antalya'da hayvan zehirlenmelerine ilişkin belediyeden suç duyurusu

19.08.2022 10:33
Antalya'da hayvan zehirlenmelerine ilişkin belediyeden suç duyurusu

Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, parklarda yaşanan hayvan zehirlenmeleri vakalarına ilişkin ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalıştıklarını belirterek, suç duyurusunda bulunduklarını ve sürecin takipçisi olduklarını bildirdi.

Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, parklarda yaşanan hayvan zehirlenmeleri vakalarına ilişkin ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalıştıklarını belirterek, suç duyurusunda bulunduklarını ve sürecin takipçisi olduklarını bildirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta başlayan hayvan zehirlenmelerine ilişkin bir açıklama yaptı. Uysal, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Uysal, ilgili kurumların soruşturma açtığını aktararak, "Biz de belediye olarak maksimum derecede koordinasyon içerisinde gerekeni yapmaya gayret ediyoruz. Suç duyurusunda bulunduk, bazı hayvanları kurtardık. Çalışmaya devam ediyoruz. Bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Sürecin takipçisiyiz" ifadelerine yer verdi.

30'a yakın hayvan zehirlenmişti

Meydankavağı Mahallesi'nde son 10 günde parklara gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin zehirli yiyecekler bıraktığını ileri süren hayvanseverler, 30'a yakın köpek ve kedinin zehirlenerek can verdiğini belirtmişti. Zehirlenme vakalarının ilk günlerinde Muratpaşa Belediyesi iki parkta zehirli zirai madde tespit edip, bu parkları kullanıma kapatmış ve uyarı levhası asmıştı. - ANTALYA

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Antalya'da hayvan zehirlenmelerine ilişkin belediyeden suç duyurusu Antalya'da hayvan zehirlenmelerine ilişkin belediyeden suç duyurusu
Kaynak: İHA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da hayvan zehirlenmelerine ilişkin belediyeden suç duyurusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da hayvan zehirlenmelerine ilişkin belediyeden suç duyurusu - Son Dakika
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