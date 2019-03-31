Son Dakika Haberleri: Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ümit...

Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ümit...

3 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ümit Uysal kazandı.

Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ümit..., System.String[]
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ümit Uysal kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ümit Uysal 151 bin 794, AK Parti adayı Gökcen Özdoğan Enç 78 bin 72, Saadet Partisi adayı Ahmet Durak bin 664 oy aldı.

Uysal'ın öz geçmişi-

1970 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dünyaya geldi. Ümit Uysal, devlet yurdu, Antalya Lisesi Pansiyonu'nu kazandı. 1979-1980 yılında İstiklal Ortaokulu'na devam etti.

Ortaokul ve liseyi İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi'nde bitirdi.

1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak 15 yaşında üniversiteye kaydoldu. Kısa hikayeleri edebiyat dergilerinde yayımlandı. 1991 yılında mezun oldu.

1996 yılında seçimli ilk Gençlik Kolları Kongresi'nde Antalya İl Gençlik Kolu Başkanı seçildi.

2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehir seçim kampanyası koordinatörlüğünü yürütmekte iken, CHP Genel Merkezi'nce Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterildi.

"Komşularım" dediği Muratpaşalıların tercihi ile Belediye Başkanı seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Ümit Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi, Muratpaşa, Antalya, Güncel
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