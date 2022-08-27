Antalya'da bir kişi silahla vurularak yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

27.08.2022 15:48
Antalya'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.

Konuksever Mahallesi 815 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında, ev sahibi Ş.B. (44) ile arkadaşı H.T. (37) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.T. tabancayla Ş.B'nin bacağına ateş edip kaçtı.

Silah sesi üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve polise bildirdi.

Bacağından yaralanan Ş.B. ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Muratpaşa'da salon dansları topluluğu Muratpaşa'da salon dansları topluluğu Antalya'da iki arkadaşın telefon numarası tartışmasında silah konuştu: 1 yaralı Antalya'da iki arkadaşın telefon numarası tartışmasında silah konuştu: 1 yaralı
Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da bir kişi silahla vurularak yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da bir kişi silahla vurularak yaralandı - Son Dakika
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