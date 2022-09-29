Kızılırmak Caddesi'nde 28 Eylül gece saatlerinde H.Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı ticari taksi, yerde yatan Çağrı Aktaş'ın (30) üzerinden geçerek ölümüne neden olmuştu. Aktaş'ın F.Ç. ve C.Y. tarafından darbedilerek yol ortasında bırakıldığı belirlenmiş, olay yerinden kaçan zanlılar yapılan çalışmanın ardından yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne sebep olan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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