Antalya'da darbedildikten sonra yığılıp kaldığı yolda üzerinden taksi geçen kişi öldü - Son Dakika
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Antalya'da darbedildikten sonra yığılıp kaldığı yolda üzerinden taksi geçen kişi öldü

28.09.2022 14:18
Antalya'da darbedildikten sonra yığılıp kaldığı yolda üzerinden taksi geçen kişi öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde darbedildikten sonra yığılıp kaldığı yol ortasında üzerinden taksi geçen kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde darbedildikten sonra yığılıp kaldığı yol ortasında üzerinden taksi geçen kişi hayatını kaybetti.

Kızılırmak Caddesi'nde gece saatlerinde yol ortasında henüz kimlikleri belirlemeyen iki kişi tarafından darbedilen Ç.A. (30) bulunduğu yere yığılıp kaldı. Kısa bir süre sonra H.Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı taksi Ç.A'nın üzerinden geçti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Ç.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ç.A'yı darbetmeleri güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da darbedildikten sonra yığılıp kaldığı yolda üzerinden taksi geçen kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da darbedildikten sonra yığılıp kaldığı yolda üzerinden taksi geçen kişi öldü - Son Dakika
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