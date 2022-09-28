Kızılırmak Caddesi'nde gece saatlerinde yol ortasında henüz kimlikleri belirlemeyen iki kişi tarafından darbedilen Ç.A. (30) bulunduğu yere yığılıp kaldı. Kısa bir süre sonra H.Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı taksi Ç.A'nın üzerinden geçti.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da darbedildikten sonra yığılıp kaldığı yolda üzerinden taksi geçen kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.