Antalya'da falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisince kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisince kurtarıldı

07.09.2022 12:35
Antalya'da falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisince kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Karaalioğlu Parkı'nda falezlerden denizi izleyen Yasin Kayhan (30), dengesini kaybederek kayalıklara düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Kayalıklara inen ekipler, sedyeye bağladıkları yaralıyı deniz botuna aldı.

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'na ulaştırılan yaralı, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Kaynak: AA

Yasin Kayhan, Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisince kurtarıldı - Son Dakika
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