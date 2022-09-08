Su kanalında çamura saplandı, itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Su kanalında çamura saplandı, itfaiye kurtardı

08.09.2022 10:33

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde girdiği su kanalında çamura saplanan Murat Kuzu (60), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde girdiği su kanalında çamura saplanan Murat Kuzu (60), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Doğuyaka Mahallesi 1214 Sokak'ta meydana geldi. Pijamasını çıkartıp, su kanalına giren Murat Kuzu, bir süre sonra çamura saplandı. Kendi çabalarıyla kanaldan çıkmayan Kuzu, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Kuzu'yu güçlükle bulunduğu yerden çıkardı. Üşüdüğü görülen Kuzu, bekletilen ambulansa alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen ve çevresine sürekli küfür eden Murat Kuzu, daha sonra evine götürüldü.


- Antalya
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Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su kanalında çamura saplandı, itfaiye kurtardı - Son Dakika

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