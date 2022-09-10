Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

10.09.2022 14:40
Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde imalathaneye çevirdikleri depoda sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde imalathaneye çevirdikleri depoda sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ermenek Mahallesi'nde bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin depoya düzenlediği operasyonda, 360 sahte içki bandrolü, 60 litre sahte içki, 100 litre etil alkol ve çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi.

Şüpheliler Ş.Ç. ve A.Y. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Muratpaşa, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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