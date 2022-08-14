Antalya'da kayıp olarak aranan genç, falezlerde ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da kayıp olarak aranan genç, falezlerde ölü bulundu

14.08.2022 12:32

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kayıp olarak aranan 22 yaşındaki genç, falezlerde ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kayıp olarak aranan 22 yaşındaki genç, falezlerde ölü bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, ailesinin iki gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Oğuz Kaan Caner'in bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, Caner'e ait telefon sinyalini aldıkları Konyaaltı Sahili'nde aramalarını yoğunlaştırdı.

Dron ile havadan ve karadan arama çalışması yapan emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri, falezlerde erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemede cesedin üzerinde, iki gündür kayıp olarak aranan Oğuz Kaan Caner'e ait kimlik bulundu.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla halatlar ve sedyeyle yaklaşık 300 metre taşınarak yukarıya çıkarıldı.

Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kayıp olarak aranan genç, falezlerde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kayıp olarak aranan genç, falezlerde ölü bulundu - Son Dakika
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