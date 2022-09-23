Boşaltması istenen dairenin kapısının baltayla kırıldığını öne süren kiracı ev sahibinden şikayetçi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Boşaltması istenen dairenin kapısının baltayla kırıldığını öne süren kiracı ev sahibinden şikayetçi oldu

23.09.2022 13:48

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kiracı, boşaltması istenen dairenin kapısını baltayla kırdığı iddiasıyla ev sahibinden polise şikayetçi oldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kiracı, boşaltması istenen dairenin kapısını baltayla kırdığı iddiasıyla ev sahibinden polise şikayetçi oldu.

Dutlubahçe Mahallesi'nde evli ve bir çocuk annesi Sevda Kaplan, AA muhabirine, 7 yıldır aynı evde oturduklarını söyledi.

Ev kirasının 1150 lirayken birkaç ay içinde önce 2250 liraya, ardından da 3 bin liraya yükseltildiğini anlatan Kaplan, şunları dile getirdi:

"Annemi getireceğim' diyerek ev sahibi bizi evden çıkartmak istedi. Biraz süre istedik. Telefon ile eşimi arayıp 'Evimi hemen boşaltın.' diye hakaretler etmiş. Eşim konuşmak için iş yerine çağırmış. Telefonu kapattıktan hemen sonra ev sahibi eve geldi. Kapıyı açtım, elinde balta ile eve zorla girmeye çalıştı. Aramızda arbede yaşandı ve kapıyı kapatmayı başardım. Balta ile kapıya vurdu. Kapının her yerini kırdı. Çocuğum o sırada titremeye başladı. Çocuğu korumaya çalıştım. Komşularım yardıma koşunca uzaklaştı. Bunu yapanın öğretmen olması da çok üzücü."

Ev sahibinin cezalandırılmasını isteyen Kaplan, "Hukuki süreci başlattık. Ceza alması için elimden geleni yapacağım. Oğlum o gece korkusundan uyuyamadı." ifadelerini kullandı.

Ev sahibi, kapıyı baltayla kırdığı iddiasını yalanladı

Ev sahibi Mehmet Gökdere ise açık kalp ameliyatı olan annesi ve hasta babasının Kaş ilçesindeki köyde yaşadıklarını, geçen yıl mart ayından bu yana onları Antalya'ya getirmeye çalıştığını ifade etti.

Bu nedenle marttan beri kiracılarına evden çıkmaları için uyarıda bulunduğunu anlatan Gökdere, şunları söyledi:

"Benden çıkmak için süre de istediler. 4 bin liraya bir ev buldular. Benden bir yıl peşin olarak kiralarını öderlerse evden çıkabileceklerini söylediler. '4 aylık kirayı vereyim.' dedim, onu da kabul etmediler. Amaçlarının evden çıkmak olmadığını anladım. Telefon konuşmamızda Ali Kaplan, beni döveceğini söyleyerek tehdit etti. Yüz yüze konuşalım diye eve gittim ancak eşi çıktı. Bir anda bağırmaya başladı. Öyle yapınca da çıktım. Balta ve kapının kırılmasıyla ilgili bilgim yok. Hatta bir komşu beni arayınca kapının kırıldığından bilgim oldu. Belki de kendilerini haklı göstermek için evin kapısını kırdılar."

YORUMLAR
500
Antalya'da otel odasında nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Antalya'da otel odasında nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Dağbeli ve Bademağacı Mahallelerini Ziyaret Etti Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Dağbeli ve Bademağacı Mahallelerini Ziyaret Etti
Kaynak: AA

Cep Telefonu, Muratpaşa, Antalya, kiracı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşaltması istenen dairenin kapısının baltayla kırıldığını öne süren kiracı ev sahibinden şikayetçi oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:43 İstanbul'da otobanda yarı çıplak halde koşan adam canını hiçe saydı
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:59 Elbisesi otobüsün kapısına takılan kadının feci ölümü kameraya yansıdı
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 20:25:12. #1.11#
SON DAKİKA: Boşaltması istenen dairenin kapısının baltayla kırıldığını öne süren kiracı ev sahibinden şikayetçi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement