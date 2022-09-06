Antalya'da motosiklet orta refüje çarptı: 1 i ağır 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da motosiklet orta refüje çarptı: 1 i ağır 2 yaralı

06.09.2022 09:54
Antalya'da motosiklet orta refüje çarptı: 1 i ağır 2 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, motosikletin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, motosikletin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.15 sıralarında Sinanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tolga K. idaresindeki 07 LA 905 plakalı motosiklet, Tekelioğlu Caddesine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosikletin refüje çarpması sonucu, Tolga K. ve yolcu Rıdvan U. yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ağır yaralı Tolga K. ve Rıdvan U.'yu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: 'Türkiye'mizin Yeni Bir Nefese İhtiyacı Var' Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: 'Türkiye'mizin Yeni Bir Nefese İhtiyacı Var' Hedef büyük, takım iddialı Hedef büyük, takım iddialı
Kaynak: İHA

Motosiklet, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da motosiklet orta refüje çarptı: 1 i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:48 Aldatıldıktan sonra ağır depresyona giren ve Atalanta ile sözleşmesini fesheden Josip Ilicic'in son hali futbolseverleri üzdü
09:35 9 karısı olan adamın ilk eşinden çılgınca sözler: Ben de keyif almaya başladım
09:27 Fenerbahçe forvete doymuyor! Marsilya'nın Devler Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun transferi için ilk temas kuruldu
09:18 Sahnede göğüsleri açılan Bülent Ersoy zor anlar yaşadı!
09:04 Çin'de geliştirilen solunabilir koronavirüs aşısına "acil kullanım" onayı verildi
09:06 Avrupa'ya doğal gaz akışını durduran Rusya'dan videolu tehdit: Bu kış oldukça zor geçecek
09:03 "HDP'ye bakanlık sözü" tartışmaları büyürken İYİ Parti lideri Meral Akşener 2 gün sonra kararını verdi
08:47 Mahkeme davayı bozmuştu! Korkunç suçlara karışan Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava sil baştan
08:44 Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana petrol, gaz ve kömür ihracatı düşse de kazancı dudak uçuklattı
08:16 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı iş insanı Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 09:54:49. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da motosiklet orta refüje çarptı: 1 i ağır 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement