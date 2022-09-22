Nuray Demir, Muratpaşa ilçesinde 19 Mart'ta otel odasında nişanlısı Taner Bektaş tarafından boğulmuştu. Olay sonrası kaçan ve Yalova 'da yakalanan Bektaş hakkında, Demir'in 18 yaşından küçük olması nedeniyle "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Taner Bektaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktul yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da otel odasında nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

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