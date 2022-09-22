Antalya'da otel odasında nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
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Antalya'da otel odasında nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

22.09.2022 15:52
Antalya'da otel odasında nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otel odasında 17 yaşındaki nişanlısı Nuray Demir'i boğan sanık hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otel odasında 17 yaşındaki nişanlısı Nuray Demir'i boğan sanık hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Taner Bektaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktul yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Nuray Demir, Muratpaşa ilçesinde 19 Mart'ta otel odasında nişanlısı Taner Bektaş tarafından boğulmuştu. Olay sonrası kaçan ve Yalova'da yakalanan Bektaş hakkında, Demir'in 18 yaşından küçük olması nedeniyle "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Öte yandan, Nuray Demir'in 18 Ocak 2020'de bir yakınının cinsel istismarına uğradığı yönündeki şikayeti üzerine Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiği öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otel odasında nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da otel odasında nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
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