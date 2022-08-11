Antalya'da ihbara giden 2 polis memuru silahla yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da ihbara giden 2 polis memuru silahla yaralandı

11.08.2022 19:25
Antalya'da ihbara giden 2 polis memuru silahla yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polisin kovalamaca sırasında düşen silahını alan şüphelinin ateş açması sonucu 2 yunus polisi yaralandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polisin kovalamaca sırasında düşen silahını alan şüphelinin ateş açması sonucu 2 yunus polisi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi'nde "aile içi şiddet" ihbarına giden polis memurları S.Ö. ve H.A'yı gören şüpheli F.A. (26) kaçtı.

"Dur" ihtarına uymayan şüpheli, polisin kovalamaca sırasında düşen silahını alarak ateş açtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli ekiplerce kısa sürede yakalandı.

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Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da ihbara giden 2 polis memuru silahla yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da ihbara giden 2 polis memuru silahla yaralandı - Son Dakika
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