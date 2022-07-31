Kaza, saat 03.30 sıralarında Değirmenönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray B. idaresindeki 07 AKU 972 plakalı motosiklet, Değirmenönü Caddesi'nden Meydan Kavşağı istikametine seyrederken refüje çarptı. Kazada sürücü Eray B. ve arkasında bulunan Özlem Y. yola savruldu. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, Özlem Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın olduğu yerde yapılan incelemede motosikletin yaklaşık 150 metre sürüklendiği görüldü.

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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