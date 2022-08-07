Antalya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

07.08.2022 13:31
Antalya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yol kenarında bir ceset bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yol kenarında bir ceset bulundu.

Yeşildere Mahallesi 1121 Sokak'ta bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, çevredeki bazı vatandaşlar, cesedi bulunan kişinin başını kaldırım taşına çarptığını öne sürdü.

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Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu - Son Dakika
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