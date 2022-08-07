Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu - Son Dakika

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