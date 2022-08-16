DENİZDE BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU - Son Dakika
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DENİZDE BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

16.08.2022 12:05
DENİZDE BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerin 20 metre açığında bulunan cesedin Muhammet Doğan'a (48) olduğu belirlendi.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerin 20 metre açığında bulunan cesedin Muhammet Doğan'a (48) olduğu belirlendi. Doğan'ın, Antalya'da yaşadığı ve mermer işi ile uğraştığı belirtildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Yeşilbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Falezlerin denizle buluştuğu noktanın 20 metre açığında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, üzerinde şort ile tişört bulunan erkeği bota alarak, Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi. Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüldü.

Yapılan inceleme ve araştırmada, ölen kişinin Muhammet Doğan olduğu belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Doğan'ın Antalya'da yaşadığı ve mermer işi ile uğraştığı belirtildi. Doğan'ın cenazesi, kardeşleri Harun ve Kerim Doğan'a teslim edildi. Muhammet Doğan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya'nın Çumra ilçesine götürüldü.

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Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENİZDE BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: DENİZDE BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU - Son Dakika
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