Antalya'nın Nüfusu Yüzde 2,62 Oranında Artarak 2 Milyon 426 Bin 356 Oldu

Antalya
nüfusu 2018 yılında 2 milyon 426 356 oldu. Antalya bu rakamla İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Bursa
'dan sonra 5. sırada yer aldı. Kentte ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 61 960 kişi arttı. 2017 yılına göre 2018 yılında Antalya'da ikamet eden nüfus %2,62 oranında artış gösterdi Türkiye
'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. TÜİK
verilerine göre erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye nüfusunun %18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt
ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.
Antalya nüfusunda artış
2017 yılında 2 milyon 364 bin 396 olan Antalya nüfusu 2018 yılında 2 milyon 426 bin 356'ya yükseldi. Antalya bu nüfus ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa illerinden sonra 5. sırada yer aldı. Antalya'da ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 61 960 kişi arttı. 2017 yılına göre 2018 yılında kentte ikamet eden nüfus %2,62 oranında artış gösterdi. Burdur
yüzde 1,75 oranında arttı Isparta
2018 yılında 441 bin 412 nüfus ile il sıralamasında 45. sırada yer aldı. Isparta'da ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 7 bin 582 kişi arttı. 2017 yılına göre 2018 yılında Isparta'da ikamet eden nüfus %1,75 oranında arttı.
Isparta yüzde 1,94 oranında arttı
Burdur 2018 yılında 269 bin 926 nüfus ile il sıralamasında 65. sırada yer aldı. Burdur'da ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 5 bin 147 kişi arttı. 2017 yılına göre 2018 yılında Burdur'da ikamet eden nüfus %1,94 oranında artış gösterdi. - ANTALYA