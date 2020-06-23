Antalya'nın QR kodlu ilk gezi kitabı - Son Dakika

Antalya'nın QR kodlu ilk gezi kitabı

Antalya'nın Kaş'tan Gazipaşa ilçesine toplam 106 tarihi ve turistik noktasını zengin içerik ve özenle seçilmiş fotoğraflarla tanıtan gezi kitabının yazarları Prof. Dr.

Antalya'nın Kaş'tan Gazipaşa ilçesine toplam 106 tarihi ve turistik noktasını zengin içerik ve özenle seçilmiş fotoğraflarla tanıtan gezi kitabının yazarları Prof. Dr. Akın Aksu, araştırma görevlileri Doğuş Kılıçarslan ve Özge Kılıçarslan, Antalya'ya QR kodlu ilk gezi kitabını kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Aksu, İngilizce hazırlanan kitabın QR kodları sayesinde 106 nokta için navigasyon özelliği ile googlemap'e bağlantı yapılabildiğini söyledi. Prof. Dr. Akın Aksu, bu sayede arama yapan kişinin kendi dilinde arama yaptığı yerle ilgili yorumları görebildiğini ve yer tarifi alabildiğini açıkladı.

'Antalya Destination Guide' adlı eserde toplamda 106 noktanın tanıtıldığını, Antalya'ya gelen yabancı turistlerin ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar Antalya dahil olmak üzere pratik bir şekilde temin edebildiğini anlatan Prof. Dr. Aksu, kitabın teknolojik özelliğinin ön plana çıktığını, zengin içerikli olduğunu, aynı zamanda özenle seçilmiş fotoğraflardan oluştuğunu söyledi.

'TEKNOLOJİYİ DE KİTABIMIZA ENTEGRE ETTİK'

İstanbul ve İzmir gibi turistik kentlerin ünlü kitapçılarda tanıtım kitapları olduğunu, Antalya'nın böyle bir kitabı bulunmadığını gördüklerini ifade eden Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Doğuş Kılıçarslan ise "Biz daha önceki tanıtım kitaplarından farklı olarak daha zengin içeriği nasıl oluştururuz düşüncesiyle yola çıkıp, önceki yıllarda oluşturulan kitaplardan farklı, hiç görülmeyen ören yerleri, atraksiyon noktalarıyla birlikte teknolojiyi de kitabımıza entegre etmek istedik. Bu nedenle kitabımıza QR kod teknolojisini koyduk. Bu sayede kitap sadece İngilizce olmasına rağmen farklı anadillere sahip insanların sadece istedikleri ören yerinin fotoğrafı üzerinde bulunan QR kodunu tarayarak kendi dilinden farklı kullanıcıların ve ziyaretçilerin yorumlarını ve onların çektiği fotoğraflara Google üzerinden ulaşabiliyor. Bu sayede kolaylıkla navigasyon bağlantısı sağlayıp gitmek istedikleri yere daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar" diye konuştu.

Kitap projelerinin bir yıl önce başladığını ifade eden Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde doktora yapan, Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Özge Kılıçarslan, "Bu kitap fikri ortaya çıktığında, değerli hocalarım projeye dahil olmamı istediklerinde çok mutlu oldum. Çünkü Antalya hayranıyım, bu kitap projesinde yer almak beni çok onurlandırdı. Kitabımız Antalya'nın çok popüler yerleri de dahil olmak üzere 106 noktadan oluşuyor. Göze çarpmayan yerleri de kitapta yer almakta. Kitabımız Kaleiçi, Merkez Antalya, Batı Antalya ve Doğu Antalya olmak üzere 4 bölümden oluşmakta. Kitabımıza ilgi duyanlar kitapevlerinden ulaşabilir" dedi.


Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'nın QR kodlu ilk gezi kitabı - Son Dakika

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