Antalya'nın Rekreasyonel Kentsel Dönüşümü Projesi'ne Ödül
43 dakika önce
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Ardahan ve Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşenur Cansever, "Antalya'nın Rekreasyonel Kentsel Dönüşümü" fikir projesiyle ödül aldı.
Akdeniz Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Ardahan
ve Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşenur Cansever, " Antalya
'nın Rekreasyonel Kentsel Dönüşümü" fikir projesiyle ödül aldı.
Eğlence, atraksiyon, doğa sporları ve rekreasyon sektörünün temsilcilerinin yer aldığı Uluslararası Atrax Eğlence Fuarı kapsamında bu yıl 6.'sı yapılan Shining Star
Awards Eğlence ve Rekreasyon Ödüllerinde "Antalya'nın Rekreasyonel Kentsel Dönüşümü" fikir projesi "Üniversitelere Özel - Mutlu Şehirler Olmaya Yönelik En İyi Fikir Dalında" ikincilik ödülüne layık görüldü.
Doç. Dr. Faik Ardahan ve Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşenur Cansever, Akdeniz Üniversitesi adına kazandıkları ödülü takdim için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal
'ı makamında ziyaret etti. Rektör Ünal, Doç. Dr. Ardahan ve öğrencisi Cansever'i kazandıkları ödülden dolayı tebrik etti. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:04 Kaynak: İHA
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