Son Dakika Haberleri: Antalya'nın Şelaleleri Yağmurla Çağladı

Antalya'nın Şelaleleri Yağmurla Çağladı

1 saat önce

KÜRESEL ısınma, kurak geçen kış ayları ve kaçak sondajlar gibi nedenlerle su miktarında ciddi azalmanın yaşandığı Kurşunlu ve Düden şelalerinde, son yağan yağmurlarla birlikte su debisi yükseldi.

Antalya'nın Şelaleleri Yağmurla Çağladı, System.String[]
KÜRESEL ısınma, kurak geçen kış ayları ve kaçak sondajlar gibi nedenlerle su miktarında ciddi azalmanın yaşandığı Kurşunlu ve Düden şelalerinde, son yağan yağmurlarla birlikte su debisi yükseldi.

Antalya'nın dünyaca ünlü şelalelerinden Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şelalesi, 3 bine yakın kaçak sondaj ve kuraklık gibi sebeplerle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Antalya Valiliği öncülüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarıyla şelaleyi besleyen su kaynağının bulunduğu alan ile yaklaşık 4 kilometrelik dere temizlendi. Derenin temizlenmesiyle su akışı az da olsa normale döndü. Kuraklığın etkisiyle su miktarı ciddi ölçüde azalan Kurşunlu Şelalesi, son yağmurların ardından çağlayarak akmaya başladı.

YAĞMURLAR ŞELALEYİ KENDİNE GETİRDİ

Yazın suyun tamamen kuruduğunu hatırlatan Kurşunlu Şelalesi park alanı işletmecisi Erol Avcı, suyun akışını çoğaltmak için yapılan çalışmaları anlattı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun girişimiyle şelaleyi besleyen kaynak ve derenin tamamen temizlettirilip su akışının sağlandığını belirten Avcı, "Son yağmurlar şelalenin beslendiği kaynakları doldurdu. Şelalemiz son yılların en görkemli su akışını yaşıyor. Yıllık 350 binin üzerinde yerli ve yabancı burayı ziyaret ediyor. Kurşunlu Şelalesi'ndeki su akışını yılın 12 ayında görebilsek bu rakam milyonlara ulaşacak" dedi. Şelalenin bir şekilde kurak yaz günlerinde desteklenmesi gerektiğini hatırlatan Avcı, "Valimiz burayla çok yakından ilgileniyor. Aksu çayından su aktarma projesi var. Bu gerçekleşirse Kurşunlu Şelalesi gürül gürül akmaya devam edecek" dedi.

DÜDEN ŞELALESİ'NDE YAĞMUR BEREKETİ

Yaz- kış binlerce turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi'nde de su akışı hızlandı. Son yağmurlarla birlikte şelalenin suyunda ciddi oranda artış oldu. Şelaleyi gezmeye gelen turistler, bol bol fotoğraf çektirdi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:29 Kaynak: DHA

Antalya, Kurşunlu, Ekonomi
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