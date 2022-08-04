Antalya'da iki otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da iki otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

04.08.2022 16:41
Antalya'da iki otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki genç kız iki farklı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki genç kız iki farklı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sırasında Belek Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otelde staj yapan 19 yaşındaki Dilan Çelik, yolun karşısındaki lojmanına geçmek isterken, U.G. idaresindeki 07 AVN 198 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çelik'e, karşı yönden gelen M.G.U. yönetimindeki 07 GK 651 plakalı otomobil de çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Çelik'in, yaşamanı yitirdiği belirlendi.

Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Dilan Çelik'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. U.G. ve M.G.U. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da iki otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da iki otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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