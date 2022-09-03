AMBULANSLA MİDİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika
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AMBULANSLA MİDİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI

03.09.2022 10:11

ANTALYA'nın Serik ilçesinde acil bir hastaya müdahale için giden ambulans ile otel servis midibüsü çarpıştı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde acil bir hastaya müdahale için giden ambulans ile otel servis midibüsü çarpıştı. Kazada ambulans şoförüyle servisteki bir yolcu yaralandı.

Kaza, Boğazkent Mahallesi Kanuni Caddesi ile Alparslan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Serik'ten Boğazkent istikametine giden İhsan Çalışkan idaresindeki 07 MPE 89 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans ile Mehmet Demir idaresindeki 07 C 82158 plakalı otel servis midibüsü çarpıştı. Kazada ambulans şoförü İhsan Çalışkan ile servis midibüsünde yolcu olarak bulunan Aysun Özbek yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi kaza yapan ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Yaralılar kaza yerine gelen başka bir ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan ambulansın Boğazkent'teki 5 yıldızlı bir otelde kalp krizi geçiren hastayı almak için gittiği öğrenildi. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

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