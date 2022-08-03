Manavgat ilçesinde öğretmenlik yaptığını ve Serik ilçesine atandığını anlatan Çakır, oğlu ile tayin işlemlerini tamamlamak için Serik'e geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Antalya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Araçta kilitli kalan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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