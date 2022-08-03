Araçta kilitli kalan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Araçta kilitli kalan çocuğu itfaiye kurtardı

03.08.2022 14:16

Antalya'nın Serik ilçesinde akaryakıt istasyonunda annesinin kullandığı otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde akaryakıt istasyonunda annesinin kullandığı otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı.

Cumalı Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda mola veren öğretmen Dilara Çakır, otomobilinden indikten sonra aracın kapıları kendiliğinden kilitlendi.

Çakır'ın aracın arka kısmındaki çocuk koltuğunda oturan 1,5 yaşındaki oğlu Altan, otomobilde kilitli kaldı. Annenin yardım çağrısı üzerine akaryakıt istasyonuna itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin aracın kapılarını açmaya çalıştığı sırada Çakır, "Annem ben buradayım, kurtaracağız yavrum seni. Ağlama annem." diyerek ağlayan oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.

Aracın camını kırarak kilidi açan itfaiyeciler, çocuğu kurtardı. Oğluna sarılan anne, sevinç gözyaşları döktü.

Dilara Çakır, gazetecilere, araçtan su almak için indiğini ve otomobilin kapısını kapattığını söyledi.

Bu sırada kapıların kilitlendiğini belirten Çakır, "Arka kapıyı da açamadım. Telaşlandım. İtfaiye ekiplerini çağırdım." dedi.

Manavgat ilçesinde öğretmenlik yaptığını ve Serik ilçesine atandığını anlatan Çakır, oğlu ile tayin işlemlerini tamamlamak için Serik'e geldiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Antalya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araçta kilitli kalan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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