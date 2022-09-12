Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

12.09.2022 10:04

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Belek Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gece saatlerinde gelen ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada Alparslan Türkeş Canbolat (25), Fikri A, Hüseyin S. ve Şeref Can G. yaralandı. Ağır yaralı Canbolat, arkadaşları tarafından özel bir hastaneye götürüldü, diğer yaralılar ise sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Canbolat, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheliler O.A, V.E, E.Ç, E.D. ve O.Ö'yü gözaltına aldı. Yaralılar Fikri A, Hüseyin S. ve Şeref Can G'nin de tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Kavgada kullanılan pompalı tüfek ve tabancaya el koyan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli A.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, silahlı kavga akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde istasyonda araçlardan inen grup ile yolda duran araçtakilerin birbirlerine ateş açtıkları, daha sonra polisin olaya müdahalesi ile yaralıların hastaneye götürülmesi yer alıyor.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Antalya, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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