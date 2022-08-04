Altın ve para bulamayınca çaldığı otomobili bırakıp kaçtı - Son Dakika
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Altın ve para bulamayınca çaldığı otomobili bırakıp kaçtı

04.08.2022 16:19
Altın ve para bulamayınca çaldığı otomobili bırakıp kaçtı

Antalya'nın Serik ilçesinde bankadan çıkınca otomobilini yerinde bulamayan genç büyük şok yaşadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bankadan çıkınca otomobilini yerinde bulamayan genç büyük şok yaşadı. İçinde para ve altın bulunduğu ihtimaliyle çalınan otomobil başka bir noktada terkedilmiş halde bulundu. Şüphelinin arabayı terk edip kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Hafta sonuna evlilik hazırlığı yapan Ferdi Akkanat, para işlemleri için otomobiliyle bankanın önüne geldi. İşleminin kısa süreceğini düşünen genç, anahtarı otomobilin üzerinde bırakıp bankaya girdi. Akkanat'ın bankaya girdiğini gören bir şüpheli, otomobili çalıştırıp ters yönde ilerleyerek bölgeden uzaklaştı. Otomobilin içinde bir şey bulamayan şüpheli, cadde kenarına terk edip, hızla olay yerinden uzaklaştı. Etrafta arama yapan Akkanat, aracını yaklaşık 1 kilometre ileride buldu. Aracına kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan Ferdi Akkanat durumu polise bildirdi.

"Altın ve param yanımdaydı"

Akkanat, üzerindeki altın ve parayı otomobilde bırakmadığı için şanslı olduğunu söyledi. Olayın şokunu üzerinden atamayan Ferdi Akkanat, "Kısa süreliğine para çekmek için bankaya girdim. Çıktığımda aracım yerinde yoktu. Etrafıma bakınca az ileride aracımı bırakıp kaçmışlar. Aracımdan çalınan bir şey yok çünkü altın ve paramı yanıma almıştım. Büyük bir ihtimal altın ve para olma ihtimaliyle aracımı çaldılar. Bir şey bulamayınca buraya bıraktılar" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Altın ve para bulamayınca çaldığı otomobili bırakıp kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altın ve para bulamayınca çaldığı otomobili bırakıp kaçtı - Son Dakika
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