Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Serik ilçesi Burmahancı Mahallesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Serik JASAT , OYİ ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince dere kenarındaki sazlık alanda 112 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bitki imha edilirken, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. - ANTALYA

Antalya 'nın Serik ilçesinde bir dere kenarında jandarma tarafından yapılan aramada 112 kök hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Serik'te sazlık alanda 112 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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