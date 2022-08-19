Serik'te sazlık alanda 112 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Serik'te sazlık alanda 112 kök kenevir ele geçirildi

19.08.2022 12:13
Serik'te sazlık alanda 112 kök kenevir ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir dere kenarında jandarma tarafından yapılan aramada 112 kök hint keneviri ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir dere kenarında jandarma tarafından yapılan aramada 112 kök hint keneviri ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Serik ilçesi Burmahancı Mahallesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Serik JASAT, OYİ ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince dere kenarındaki sazlık alanda 112 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bitki imha edilirken, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serik'te sazlık alanda 112 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serik'te sazlık alanda 112 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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