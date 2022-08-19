Evli ve bir çocuk babası Gökçen'in harita mühendisi olduğu öğrenildi.

Gökçen, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Antalya, Gökçen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da sokakta fenalaşan harita mühendisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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