HARİTA MÜHENDİSİ YERE YIĞILIP ÖLDÜ - Son Dakika
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HARİTA MÜHENDİSİ YERE YIĞILIP ÖLDÜ

19.08.2022 14:56

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir iş yerinin önünde fenalaşıp yere yığılan harita mühendisi Namık Gökçen (59), hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir iş yerinin önünde fenalaşıp yere yığılan harita mühendisi Namık Gökçen (59), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay saat 12.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle'deki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Harita mühendisi Namık Gökçen aniden fenalaşarak yere yığıldı. Gökçen'in yerde yattığını gören işyeri çalışanlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökçen, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökçen, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gökçen'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Antalya'da sokakta fenalaşan harita mühendisi hayatını kaybetti Antalya'da sokakta fenalaşan harita mühendisi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Gökçen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HARİTA MÜHENDİSİ YERE YIĞILIP ÖLDÜ - Son Dakika

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