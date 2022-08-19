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Olay saat 12.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle'deki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Harita mühendisi Namık Gökçen aniden fenalaşarak yere yığıldı. Gökçen'in yerde yattığını gören işyeri çalışanlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökçen, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Gökçen, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gökçen'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

Kaynak: DHA

Gökçen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HARİTA MÜHENDİSİ YERE YIĞILIP ÖLDÜ - Son Dakika

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