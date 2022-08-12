Antalya'da işlenen cinayetin zanlısı Sivas'ta yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da işlenen cinayetin zanlısı Sivas'ta yakalandı

12.08.2022 09:51
Antalya'da işlenen cinayetin zanlısı Sivas'ta yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı Sivas'ın Hafik ilçesinde kovalamaca sonucu yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı Sivas'ın Hafik ilçesinde kovalamaca sonucu yakalandı.

Gülhan Koca'yı evinin önünde silahla öldüren Y.K'nin içerisinde bulunduğu otomobilin Sivas'ta olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka tanıma sisteminden yaptıkları sorgulamada aracın Sivas- Erzincan kara yolunda Hafik ilçesi bölgesinde olduğunu belirledi.

Ekipler, Yarhisar köyü yakınlarında Y.K'nin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçtan inerek araziye doğru kaçan Y.K. polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Cinayet şüphelisi Y.K. işlemleri için Hafik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesi Gedik Mahallesi'nde evinin önünde bulunan Gülhan Koca, bir otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Y.K. olduğunu belirlemişti.

YORUMLAR
500
Güründe Muharrem ayının bereketi yaşatılıyor Güründe Muharrem ayının bereketi yaşatılıyor Antalya'da 90 litre sahte alkol ele geçirildi Antalya'da 90 litre sahte alkol ele geçirildi
Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da işlenen cinayetin zanlısı Sivas'ta yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
10:59 Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:25 EYT'nin tarihi belli olmuştu! Şimdi de emeklilik formülü ortaya çıktı
10:05 Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu
10:01 İstanbul'da ilçeler arasında büyük değişkenlik gösteren lahmacun fiyatları dudak uçuklattı! Bir yerde 15 liraya diğer tarafta 40 liradan satılıyor
09:54 Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 11:44:58. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da işlenen cinayetin zanlısı Sivas'ta yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement