Antalya'nın Serik ilçesi Gedik Mahallesi'nde evinin önünde bulunan Gülhan Koca, bir otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gülhan Koca'yı evinin önünde silahla öldüren Y.K'nin içerisinde bulunduğu otomobilin Sivas'ta olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka tanıma sisteminden yaptıkları sorgulamada aracın Sivas- Erzincan kara yolunda Hafik ilçesi bölgesinde olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da işlenen cinayetin zanlısı Sivas'ta yakalandı - Son Dakika

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