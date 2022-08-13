Antalya'da evinin önündeki kişiyi silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da evinin önündeki kişiyi silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı

13.08.2022 17:40
Antalya'da evinin önündeki kişiyi silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla Sivas'ta gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla Sivas'ta gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gedik Mahallesi'nde Gülhan Koca'yı evinin önünde silahla öldürdükten sonra kaçtığı Sivas'ın Hafik ilçesinde polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan Y.K. (26) Serik'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesi Gedik Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta, evinin önünde bulunan Gülhan Koca, bir otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Y.K. olduğunu belirlemiş, zanlı Sivas- Erzincan kara yolunda Hafik ilçesi bölgesinde yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
Serik'te iş adamını öldüren zanlılar Sivas'ta yakalandı Serik'te iş adamını öldüren zanlılar Sivas'ta yakalandı Antalya'daki komisyoncu cinayetinin şüphelisi, Sivas'ta yakalandı Antalya'daki komisyoncu cinayetinin şüphelisi, Sivas'ta yakalandı
Kaynak: AA

Antalya, Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da evinin önündeki kişiyi silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:20 Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
17:09 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar
16:53 Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik tarihini açıkladı
16:27 Bakan Süleyman Soylu, Türk bayrağını yakmaya çalışan zanlıların yakalandığını duyurdu
16:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor
16:03 Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, West Ham United yolunda
17:33 Arkadaşını kurtarmak için çaya atlayan Eyyüp hemşirenin cansız bedeni 64 gün sonra bulundu
15:40 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu
15:37 Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'tan "Western" temalı parti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 17:40:38. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da evinin önündeki kişiyi silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement