Yangın, sabah saat 05.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Kadriye turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı otelin çamaşırhane bölümünde meydana geldi. Alevleri fark eden otel çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek söndürürken, çamaşırhanenin otelin dışında bulunması daha büyük bir yangının yaşanmasını engelledi. Yangın sonrası küle dönen çamaşırhanede maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 5 yıldızlı otelde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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