Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipleri, Serik ilçesinde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan 31 suç kaydı bulunan ve halen 2 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M. S. isimli şahsı, Dorumlar Mahallesi'nde babasına ait evde yakaladı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da 31 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, baba evinde yakalandı - Son Dakika

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