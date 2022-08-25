Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 31 suç kaydı bulunan ve halen 2 ayrı hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.S.'yi Serik ilçesi Dorumlar Mahallesinde babasına ait evde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlünün işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da jandarma aranan hükümlüyü baba evinde yakaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.