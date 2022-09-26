Antalya'da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı - Son Dakika
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Antalya'da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı

26.09.2022 20:20
Antalya'da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar ormanlık alan yandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar ormanlık alan yandı.

Akçapınar Mahallesi Uçansu Şelalesi yolu Zindan mevkisindeki ormanlık alanda akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bodrum yangın kulesinin yangını fark etmesi üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 arazöz ile 50 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 5 dekar ormanlık alan yanarak zarar gördü.

Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı - Son Dakika
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