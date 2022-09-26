Bodrum yangın kulesinin yangını fark etmesi üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 arazöz ile 50 personel sevk edildi.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı - Son Dakika

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