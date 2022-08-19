Serik Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen M.U. buradaki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Belek turizm merkezindeki bir otelin girişinde güvenlik müdürü M.U. ile 2 ay önce işten çıkarıldığı öğrenilen M.B. (40) arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da otelin güvenlik müdürünü silahla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

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