Antalya'da otelin güvenlik müdürünü silahla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da otelin güvenlik müdürünü silahla yaralayan kişi tutuklandı

19.08.2022 11:36
Antalya'da otelin güvenlik müdürünü silahla yaralayan kişi tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde daha önce çalıştığı otelin güvenlik müdürünü tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde daha önce çalıştığı otelin güvenlik müdürünü tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Belek turizm merkezindeki bir otelin girişinde güvenlik müdürü M.U. ile 2 ay önce işten çıkarıldığı öğrenilen M.B. (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli M.B. yanında getirdiği tabancayla M.U'yu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen M.U. buradaki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Antalya'da 15 gün önce ağaç altına bırakılan bebeğin ailesi bulundu Antalya'da 15 gün önce ağaç altına bırakılan bebeğin ailesi bulundu Trabzonspor Antalya'ya gitti Trabzonspor Antalya'ya gitti Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otelin güvenlik müdürünü silahla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadıkları zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
17:12 Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:28 Eşini döven adamı tekme tokat yere serdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 18:15:10. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da otelin güvenlik müdürünü silahla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement