SERİK'TE DEREYE DÜŞEN ATI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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SERİK'TE DEREYE DÜŞEN ATI İTFAİYE KURTARDI

22.08.2022 14:04
SERİK'TE DEREYE DÜŞEN ATI İTFAİYE KURTARDI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dereye düşen at, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dereye düşen at, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Serik ilçesi Belkıs Mahallesinde oturan Hasan Demir, tarlasına geldiğinde bağlı olan atını göremeyince aramaya başladı. Dere içerisinde atını bulan Demir, itfaiye ekibini arayıp yardım istedi. İhbarı değerlendiren Serik İtfaiyesi ekibi, verilen adrese gitti. Dereye giren atın sahibi, itfaiye ekibinin verdiği halatı hayvana bağladı. İtfaiye ekibinin halatı çekmesiyle at dereden çıkartıldı.

Atın sahibi Demir, 'Sabah tarlaya geldiğimde bağlı olan atımı göremeyince aramaya başladım. Atın dereye düştüğünü fark ettim. Uğraştım ama çıkaramadım. Ben de saat 10.00 gibi itfaiyeden yardım istedim. İtfaiye ekibi olmasa biz bu atı çıkaramazdık" dedi.

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Kaynak: DHA

Hasan Demir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SERİK'TE DEREYE DÜŞEN ATI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SERİK'TE DEREYE DÜŞEN ATI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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