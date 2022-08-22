Atın sahibi Demir, 'Sabah tarlaya geldiğimde bağlı olan atımı göremeyince aramaya başladım. Atın dereye düştüğünü fark ettim. Uğraştım ama çıkaramadım. Ben de saat 10.00 gibi itfaiyeden yardım istedim. İtfaiye ekibi olmasa biz bu atı çıkaramazdık" dedi.

Kaynak: DHA

Hasan Demir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SERİK'TE DEREYE DÜŞEN ATI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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