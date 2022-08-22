Antalya'da dereye düşen atı, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Antalya'da dereye düşen atı, itfaiye ekipleri kurtardı

22.08.2022 13:06
Antalya'da dereye düşen atı, itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde dereye düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.

Antalya'nın Serik ilçesinde dereye düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.

Belkıs Mahallesi'nde Hasan Demir, tarlasında göremediği atını, dere içinde bulunca çıkarmak için bir süre mücadele etti. Başarılı olmayan Demir'in 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

Dereye giren itfaiye ekibinin halat bağladığı at, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarılarak sahibine teslim edildi.

İtfaiye ekibine teşekkür eden Demir, gazetecilere, "İtfaiyedeki arkadaşlar olmasaydı atı buradan çıkaramazdım." dedi.

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Kaynak: AA

Hasan Demir, Antalya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da dereye düşen atı, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da dereye düşen atı, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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