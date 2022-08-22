Belkıs Mahallesi'nde Hasan Demir , tarlasında göremediği atını, dere içinde bulunca çıkarmak için bir süre mücadele etti. Başarılı olmayan Demir'in 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

Kaynak: AA

Hasan Demir, Antalya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da dereye düşen atı, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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