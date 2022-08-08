Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 60 TL'yi buluyor - Son Dakika
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Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 60 TL'yi buluyor

08.08.2022 14:28
Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 60 TL'yi buluyor

Antalya'nın Serik ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen dikenli incir hasadı başladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen dikenli incir hasadı başladı. Üzerinde bulunan dikenlerden dolayı dikenli incir adını alan bu bitkiyi toplamak ise büyük özen gerektiriyor.

Halk dilinde kürek yemişi olarak bilinen dikenli incir, yaz mevsiminde kaktüslerde yetişiyor. Olgunlaştıktan sonra hasadı yapılan meyvenin boyu yaklaşık 10 santimetreyi buluyor. İncirin etrafı sert dikenlerle kaplı olduğu için hasadı, korunaklı eldivenler veya uzun maşalar yardımıyla yapılıyor. Kilogramı 60 liradan satılan incirin, sert kabuğundan ayrıldığında yumuşak ve tatlı meyvesi ortaya çıkıyor. Genelde soğuk olarak tüketilen meyvenin, sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor.

"ÇOK FAYDALI BİR BİTKİ"

Serik ilçesine bağlı bağlı Kürüş Mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki İbrahim Şahin, bitkinin faydalarına değinerek, "Biz bunu dikenli olduğu için eldivenle topluyoruz. Çok faydalı bir bitki. Sayılmayacak kadar faydası var. Buzdolabına koyup yenirse daha güzel olur ama ben tazecik dalından kesip yiyorum. Anlatılmaz bir tadı var. Çok doğal, bağırsaklara her şeye faydası var. Çok severim ben bunu. Her sene toplar yerim. Beni genç tutuyor bu. Yaş 70'e geldi ama köydeki bütün gençleri yıkıyorum. 0 kilometredeyim. Ne şeker ne tansiyon var, çivi gibiyim" dedi.

(Mehmet Demirci - İHA)

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Kaynak: İHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

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