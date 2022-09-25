Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

25.09.2022 14:44
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'dan kente uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Akçaalan Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şüpheliler M.Y. ve M.E. gözaltına alındı. Zanlıların üst aramasında 1 kilo 9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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