Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

11.08.2022 17:02
Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Gedik Mahallesi'nde evinin önünde bulunan Gülhan Koca'ya bir otomobilden tabancayla ateş edildi.

Yaralanan Koca, yakınları tarafından önce ilçedeki bir hastaneye, ardından ambulansla Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Y.K. olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gülhan Koca'nın ilçede yaş sebze ve meyve komisyonculuğu yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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