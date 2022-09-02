Yaralılara ilk müdahaleyi ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Yaralılar, kaza yerine gelen bir diğer ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Boğazkent, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da ambulans ile midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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