Antalya'da ambulans ile midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da ambulans ile midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

02.09.2022 18:34
Antalya'da ambulans ile midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile otel servis midibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile otel servis midibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İhsan Çalışkan idaresindeki 07 MPE 89 plakalı ambulans, Boğazkent Mahallesi Kanuni Caddesi ile Alparslan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Mehmet Demir yönetimindeki 07 C 82158 plakalı otel servisiyle çarpıştı.

Kazada ambulans sürücüsü Çalışkan ile servis midibüsünde yolcu olarak bulunan Aysun Özbek yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Yaralılar, kaza yerine gelen bir diğer ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Boğazkent, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da ambulans ile midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da ambulans ile midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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