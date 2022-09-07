SAHİPSİZ KÖPEKLERİN 'BABASI' - Son Dakika
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SAHİPSİZ KÖPEKLERİN 'BABASI'

07.09.2022 15:30

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvansever iş insanı Mustafa Denizer, kiraladığı araziye kurduğu barınakta 170 sokak köpeğine sahip çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvansever iş insanı Mustafa Denizer, kiraladığı araziye kurduğu barınakta 170 sokak köpeğine sahip çıktı. Her köpeğe tek tek isim verdiğini belirten Mustafa Denizer, Köpekler ismini biliyor. Beni görünce hepsi birden gelip üzerime atlıyor dedi.

İlçede hafriyat işleriyle uğraşan iş insanı Mustafa Denizer, yaklaşık 3 yıl önce sokak hayvanlarına sahip çıkabilmek ve onları sokaklardan kurtarmak amacıyla Gedik Mahallesi'ne küçük barınak yaptırdı. Barınakta sokak hayvanlarının bakımını yapan Denizer, ilerleyen süreçte hayvan sever arkadaşlarıyla daha fazla sokak hayvanına sahip çıkabilmek için Serik Patili Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ni kurdu.

Bakımını üstlendiği hayvanların sayısı artınca dernek olarak barınağı büyütme kararı alan Denizer ve beraberindekiler 1 yıl önce 10 yıllığına 8 bin metrekare araziyi kiraladı. Hayvanseverlerin desteğiyle barınağı genişleten Denizer, ikinci başkan olarak görev yaptığı dernek aracılığıyla barınaktaki 3 personelle 200 civarında sahipsiz köpeğe bakıyor. Barınakta kısırlaştırılmış ve kayıt altına alınmış pitbull cinsi köpeklere ise özel kafeslerde bakılıyor.

Vatandaşlar tarafından barınağa getirilen köpeklere de sahip çıkan Denizer, isteyenlere sahiplendirme yapıyor. Günün büyük bölümünü barınakta sokak hayvanları ile geçiren Denizer, Barınakta 170 sokak köpeği var. Barınağımızdaki hayvanlar için Serik Belediyesi'nden kısırlaştırma konusunda destek alıyoruz. Vatandaşlardan az da olsa mama yardımı geliyor ama kendi imkanlarımızla köpeklere bakıyoruz. Sosyal medya hesaplarından bizi takip edenler, 'mama yardımı yapmak istiyoruz' diyor. Biz de kabul ediyoruz. 8 bin metrekarelik araziyi 10 yıllığına kiraladık. Amacımız barınak yapıp sahipsiz hayvanlara bakmak diye konuştu.

Her köpeğe tek tek isim verdiğini dile getiren Denizer, Köpekler ismini biliyor. Beni görünce hepsi birden gelip üzerime atlıyor dedi.

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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

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