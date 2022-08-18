Yeni aldığı motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

Batuhan Kocaman'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. Kocaman'ın 5 yıldızlı bir otelde patenli garson olarak çalıştığı, motosikletini de yeni aldığı belirtildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Serik ilçesi Belek Mahallesi eski köprü mevkisinde meydana geldi. Batuhan Kocaman yönetimindeki motosiklet, virajda devrildi. Sürüklenen Batuhan Kocaman, yol kenarındaki kanalete düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

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