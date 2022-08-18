Yeni aldığı motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yeni aldığı motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

18.08.2022 10:48
Yeni aldığı motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Serik ilçesinde hızlı girdiği virajda yeni aldığı motosikletiyle kaza yapıp yol kenarındaki kanalete düşen Batuhan Kocaman (23), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde hızlı girdiği virajda yeni aldığı motosikletiyle kaza yapıp yol kenarındaki kanalete düşen Batuhan Kocaman (23), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Serik ilçesi Belek Mahallesi eski köprü mevkisinde meydana geldi. Batuhan Kocaman yönetimindeki motosiklet, virajda devrildi. Sürüklenen Batuhan Kocaman, yol kenarındaki kanalete düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler motosikleti yol kenarında, Kocaman'ı ise yaklaşık 100 metre mesafede, kanalda buldu. Kaza sırasında başında kaskı bulunan Kocaman'ın içerisinde az bir su olan kanalette sürüklendiği belirlendi.

Batuhan Kocaman'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kocaman'ın 5 yıldızlı bir otelde patenli garson olarak çalıştığı, motosikletini de yeni aldığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni aldığı motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

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