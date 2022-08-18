Belkıs Mahallesi Köprüçay Irmağı'na düşen ve bir ağaca takılan sahipsiz köpek, burada mahsur kaldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da ırmakta mahsur kalan sahipsiz yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

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