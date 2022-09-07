Antalya'da hayvanseverlerce oluşturulan barınak 170 köpeğe yuva oldu - Son Dakika
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Antalya'da hayvanseverlerce oluşturulan barınak 170 köpeğe yuva oldu

07.09.2022 13:20
Antalya'da hayvanseverlerce oluşturulan barınak 170 köpeğe yuva oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde iş insanı Mustafa Denizer'in, hayvanseverlerin desteğiyle kiraladığı arazide oluşturduğu barınakta sahipsiz köpekler barınıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde iş insanı Mustafa Denizer'in, hayvanseverlerin desteğiyle kiraladığı arazide oluşturduğu barınakta sahipsiz köpekler barınıyor.

Hafriyat işleriyle uğraşan Denizer, yaklaşık 3 yıl önce sahipsiz hayvanlar için Gedik Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla küçük bir barınak yaptı. Arkadaşlarıyla da Serik Patili Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğini kuran Denizer, derneğin girişimiyle bir yıl önce 8 bin metrekarelik araziyi kiralayarak hayvan barınağını büyüttü.

Günün büyük bölümünü barınakta geçiren Denizer, gazetecilere, hayvanseverlerin destekleriyle sahipsiz hayvanlara bir yuva oluşturduklarını söyledi.

Barınakta 3 kişinin çalıştığını ve 170 köpekle ilgilenildiğini aktaran Denizer, kısırlaştırılmış ve kayıt altına alınmış pitbull cinsi köpeklere de özel kafeslerde baktıklarını belirtti.

Serik Belediyesi ekiplerinden kısırlaştırma konusunda destek aldıklarını anlatan Denizer, gerek dernek üyeleri gerekse vatandaşların yardımıyla hayvanların bakımını üstlendiklerini kaydetti.

Barınakta şu anda sadece köpeklerin bulunduğunu dile getiren Denizer, "Her köpeğe bir isim veriyoruz ve onunla hitap ediyoruz. Köpekler isimlerini biliyorlar. Beni görünce hepsi birden gelip üzerime atlıyorlar." dedi.

Denizer, hayvan sahiplenmek isteyenleri barınağa davet etti.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da hayvanseverlerce oluşturulan barınak 170 köpeğe yuva oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da hayvanseverlerce oluşturulan barınak 170 köpeğe yuva oldu - Son Dakika
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