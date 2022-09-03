İşyeri anlaşmazlığı kavgasında karşılıklı silahlar konuştu: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde işyeri anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada silahlar konuştu. Bacağından vurulan iş yeri sahibinin, yaralı halde işyerine girip silahını alarak karşı tarafa ateş etmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, tartışmanın başlangıcında işyeri sahibinin bacağından vurulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, mefruşat mağazası işleten Abdurrahman Sipahi ile aynı işyerini kiralamak isteyen S.A ile M. S. A. ile arasında tartışma çıktı. Kavga sonrası S.A elindeki tabancayla iş yeri sahibi Abdurrahman Sipahi'ye ateş etmek istedi. İlk anda tutukluk yapan tabancadan çıkan kurşun iş yeri sahibini bacağından yaraladı. Yaralanan Sipahi ise dükkanında bulunan ruhsatlı tabancasını alarak dışarı çıktı. S.A olay yerinden kaçarken, Sipahi M. S. A'yı bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iş yeri sahibi Abdurrahman Sipahi tedavi edildi. Araştırma başlatan polis ekipleri, Abdurrahman Sipahi, S.A ve M.S.A'yı gözaltına aldı. Çıkarıldıkları mahkemede ise iş yeri sahibi Abdurrahman Sipahi ile S.A tutuklandı.

Yaklaşık 3 ay önce de aynı işyerinde şahısların kavgası güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olay sonrası eşine verilen tutuklama kararına tepki gösteren Sara Sipahi, "Eşim şu an ölmüş olsaydı, mağduriyetimi kim giderecekti " dedi.

Sara Sipahi, daha önce de gözü önünde oğlunun darp edildiğini belirterek, "Bundan yaklaşık 3 ay önce dükkanımın önünde oğlumun canına kast ettiler. Bir annenin gözleri önünde. Bu ifade edilmesi zor bir an. Oğlumu 5 dakika içerisinde kafatasını kanlar içinde bıraktılar. Oğlum 3 gün yoğun bakımda kaldı. Bunu yapan kişi tutuklandı ama 1 ayda serbest bırakıldı" diye konuştu.

Babasının silahlı kavgada canını korumak için karşılık verdiğini savunan Serkan Sipahi de, "Daha önceki saldırıda günlerce yoğun bakımda kaldım, ölüm tehlikesi atlattım. Bu şahıslardan bir tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak 1 ay sonra serbest bırakıldı. Benim babam 22 yıldır esnaf, hiç bir zaman böyle bir olaya karışmadı. Adaletin en kısa sürede tecelli etmesini istiyoruz. Devletimizin yüce adaletine güveniyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA