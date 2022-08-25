İl Jandarma Komutanlığına bağlı Serik İlçe Jandarma Komutanlığınca Gebiz ve Töngüşlü Mahallerinde, 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde yapılan faaliyette 78 vatandaşa Kadın Acil Destek Uygulaması(KADES) ve Aile İçi Şiddetle Mücadele konularında bilgiler verildi. 78 adet broşür dağıtımı yapılırken, afişlerin ise mahalledeki 16 işletmenin görünür kısımlarına asıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Antalya, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da jandarmadan KADES bilgilendirmesi - Son Dakika

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