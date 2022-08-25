Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde yapılan faaliyette ekipler, Gebiz ve Töngüşlü mahallerinde çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Antalya, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

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